Rafael Toloi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana

Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, è una delle grande novità delle convocazioni di Roberto Mancini per gli impegni della Nazionale italiana nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. L’italo-brasiliano ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro.

EMOZIONE AZZURRA – «Un’emozione enorme. Sono molto felice di essere qui, è un sogno. Spero di poter fare del mio meglio in questi giorni. Già prima di arrivare in Italia avevo la cittadinanza, la differenza è che negli ultimi mesi ho avuto l’ok dalla FIFA per giocare nell’Italia».

RUOLO – «Questa maniera di giocare che ho è anche merito di Gasperini. L’ho imparato da lui e mi piace fare questo ruolo e mi piace uscire alto. Qui è un po’ diverso, però potrebbe essere un valore aggiunto».