Italia, Tonali a sorpresa: «Simile a Pirlo? No, mi ispiro a Gattuso»

Il centrocampista del Brescia e dell’Italia, Tonali, respinge l’accostamento con Pirlo e rivela: «Ho sempre tifato per il Milan».

Roberto Mancini lo ha premiato per le ottime prestazioni con il Brescia con la prima convocazione nella Nazionale azzurra. Sandro Tonali è fra i giocatori più richiesti nel gruppo azzurro e nonostante la giovane età è a suo agio davanti alle telecamere e alle domande dei giornalisti.

«Per me essere qui è bellissimo, – ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Io simile a Pirlo? Secondo me no, mi sono sempre ispirato ad un altro giocatore, a Gattuso, per la sua cattiveria e per quello che metteva in campo. Forse mi paragonano a Pirlo per i capelli e le caratteristiche fisiche, ma non ci penso».

Quindi sul futuro, con diverse big di A fortemente interessate, su tutte Milan e Napoli: «Non ho ancora pensato alla prossima maglia che indosserò dopo quella del Brescia. – ha assicurato il centrocampista – Per quale squadra tifo? Ho sempre tifato per il Milan».

