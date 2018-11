Calciomercato Milan: Leonardo punta Tonali, il suo costo è di 20 milioni

I rossoneri seguono con grande interesse Tonali del Brescia: il costo è di 20 milioni, ma la concorrenza non manca

Anche il Milan si iscrive alla corsa per Tonali, classe 2000 del Brescia, da pochi giorni convocato in Nazionale maggiore da Mancini. Il regista, infatti, piace a Leonardo che deve consegnare a Gattuso un nuovo centrocampista, visto il grave infortunio di Biglia. Secondo indiscrezioni, il giovane sarebbe anche un tifoso rossonero, ma, per portarlo a Milanello, Leonardo dovrà battere una folta concorrenza, tra cui Inter, Napoli e Juventus. Il costo di Tonali, che è destinato a salire, è di 20 milioni: Cellino non è intenzionato a fare sconti.