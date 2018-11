Tre novità per Roberto Mancini. Il ct dell’Italia ha convocato Sensi, Grifo e Tonali per le sfide contro Portogallo e USA

Tre le principali novità di Roberto Mancini per le sfide contro Portogallo (Nations League) e USA (amichevole): prima chiamata in Nazionale per il centrocampista del Sassuolo,Stefano Sensi, classe 1995, per quello del Brescia Sandro Tonali, classe 2000, e per l’attaccante dell’Hoffenheim Vincenzo Grifo, classe 1993. L’Italia del Mancio affronterà la Nazionale portoghese, senza Ronaldo, sabato 17 novembre e scenderà in campo martedì 20 a Genk, alla Luminus Arena, per sfidare in amichevole gli USA. Entrambe le sfide inizieranno alle ore 20.4. Assenti Belotti e Mario Balotelli, c’è Pavoletti. Ecco l’elenco dei convocati.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter).