Italia-Tunisia Under 21 highlights e gol: le azioni salienti del match dell’amichevole allo stadio Menti di Vicenza

La Nazionale Under 21 guidata dal commissario tecnico Luigi Di Biagio dovrà affrontare in amichevole la Tunisia per cercare di preparare al meglio l’importantissimo impegno di giugno. Quest’estate, difatti, in Italia ed a San Marino si disputeranno gli Europei di calcio e gli azzurrini vorranno migliorarsi dopo il terzo posto conquistato durante l’ultima edizione della competizione. Ecco gli highlights e i gol di Italia-Tunisia Under 21:

ITALIA-TUNISIA 1-0 – Il vantaggio dell’Italia è targato Vittorio Parigini! Ottimo assist di Calabria dalla destra che serve Parigini in area. L’attaccante del Torino colpisce di testa ed insacca in rete

ITALIA-TUNISIA 2-0 – Dal dischetto Kean non sbaglia e nel giro di 2 minuti segna il gol del 2-0 su calcio di rigore al 39′ minuto.