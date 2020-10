Italia U21: ufficiale la data del recupero con l’Islanda

C’è la data del recupero della gara tra Islanda e Italia Under 21: la partita venne rinviata a causa dei casi di Coronavirus tra gli azzurrini

La FIGC ha reso nota la data del recupero della gara tra Islanda e Italia Under 21. Ecco la nota ufficiale.

«Si giocherà giovedì 12 novembre allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik il match tra le Nazionali Under 21 di Islanda e Italia, gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo in programma lo scorso 9 ottobre e rinviata dalla UEFA dopo che le autorità islandesi avevano chiesto alla delegazione dell’Italia di mettersi in quarantena. Due calciatori e un membro dello staff dell’Under 21 erano infatti risultati positivi al COVID-19 dopo il tampone effettuato all’arrivo all’aeroporto di Reykjavik».