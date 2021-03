Italia Under 21, Gabbia: «Girone difficile, ma daremo il massimo e ci faremo rispettare»

Matteo Gabbia, difensore dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’inizio della fase a girone degli Europei

«Per me è stato un periodo particolare, ma sono pronto, mi sono allenato bene e sono rientrato da parecchio tempo, ho avuto anche la fortuna di poter giocare contro il Napoli e ho avuto buone sensazioni. Siamo pronti a dare il massimo e a proseguire nel nostro percorso. Ci aspettiamo un girone difficile, ma daremo il massimo e ci faremo rispettare».

SCAMACCA – «È un attaccante fortissimo e sta crescendo tanto, siamo tutti molto contenti di averlo nel nostro gruppo, ci darà sicuramente una grande mano in queste tre partite, davanti siamo molto competitivi».