Germania Italia Under 21, Gattuso presente per i quarti: «C’è talento, diamogli la possibilità di esprimerlo»

Gennaro Gattuso presente alla sfida Germania Italia Under 21: le parole del nuovo Ct, che ha scelto di essere vicino agli Azzurrini

Gennaro Gattuso ha scelto una prima uscita simbolica e coerente con la linea guida del suo nuovo incarico da commissario tecnico della Nazionale: essere presente in Slovacchia per il quarto di finale dell’Europeo tra Italia Under 21 e Germania. Un segnale chiaro dell’attenzione che intende riservare ai giovani, già ribadita nella conferenza di presentazione. Insieme al segretario generale della FIGC Marco Brunelli e a Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale maggiore, Gattuso ha raggiunto Trnava, sede degli Azzurrini, dove ha incontrato Carmine Nunziata, lo staff tecnico e i giocatori. Dopo aver salutato figure simboliche come Giancarlo Antognoni e Maurizio Viscidi, ha voluto trasmettere il suo incoraggiamento alla squadra alla vigilia del match con la Germania.

In un’intervista per Rai 2 il Ct ha ribadito il suo pensiero: «Il talento c’è, ma bisogna dare ai giovani la possibilità di esprimerlo. Hanno bisogno di tempo, di sbagliare, di farsi un vissuto. Il percorso non deve finire a 18 o 19 anni. Dobbiamo essere bravi ad accompagnarli». Gattuso ha apprezzato lo spirito della squadra nella fase a gironi: «Ho visto senso di appartenenza, voglia, capacità di soffrire. Si vede che molti di questi ragazzi giocano insieme da anni». Ora però serve il salto di qualità: «Contro la Germania servirà una partita perfetta. È un’avversaria tosta, ma speriamo di fare una grande prestazione e di passare il turno».