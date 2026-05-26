Bologna e Italiano al bivio: dentro o fuori in 48 ore. Le richieste del tecnico e il piano B

Mercoledì e giovedì il vertice decisivo tra Saputo e l’allenatore. Vincenzo chiede un progetto per l’Europa, ma le sirene delle big suonano. Sullo sfondo Di Francesco e Palladino

Le famose quarantotto ore della verità andranno in scena tra mercoledì e giovedì. Un doppio vertice societario, o forse basterà un solo e intenso incontro per decidere il futuro: dirsi addio in serenità oppure rilanciare il progetto e ricominciare insieme. La Gazzetta dello Sport scrive che il Bologna vuole trattenere Vincenzo Italiano, ma il tecnico ha messo sul tavolo richieste estremamente chiare. Non cerca la luna, ma solide garanzie tecniche. Vuole continuare a far sognare una piazza che negli ultimi due anni ha vissuto un film meraviglioso tra l’ebbrezza della Champions League, la conquista della Coppa Italia e le magiche notti di Europa League. L’obiettivo primario di Italiano è rientrare subito nel giro europeo, lottando stabilmente per i primi sette posti in campionato. Magari puntando con grande forza proprio alla Conference League, per provare a vincerla e scacciare i fantasmi delle due dolorose finali perse ai tempi della Fiorentina.

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Il vertice di Casteldebole

Al tavolo delle trattative si siederanno i pesi massimi del club rossoblù: dal presidente Joey Saputo all’amministratore delegato Claudio Fenucci, fino a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Dall’altra parte ci sarà l’allenatore, affiancato dal suo storico avvocato di fiducia. Il destino tecnico è totalmente nelle mani di Vincenzo Italiano. Nonostante il forte richiamo di piazze come Napoli e Milan, il mister si sente a casa, come ampiamente dimostrato durante la recente cena di fine stagione, e vanta un solido contratto in essere. Per il Bologna rimane l’assoluta prima scelta.

Le alternative di Sartori

Cosa succederebbe se l’allenatore decidesse di cedere alle lusinghe di un grande salto di qualità? La dirigenza valuta questi nomi:

Eusebio Di Francesco: fresco di salvezza a Lecce, era già nella lista felsinea l’anno scorso.

fresco di salvezza a Lecce, era già nella lista felsinea l’anno scorso. Raffaele Palladino: profilo intrigante e monitorato con grande attenzione.

profilo intrigante e monitorato con grande attenzione. Daniele De Rossi: pista decisamente più fredda, essendo ora concentrato sul Genoa.

Il grande valzer estivo è appena iniziato.