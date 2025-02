Italiano si è preso Bologna: aggancio alla Juve di Motta in classifica, il Dall’Ara lo elegge come leader. Le pagelle

Le pagelle di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo la vittoria di ieri contro il Como: il Dall’Ara canta per lui, la squadra lo segue al 100%

Santi che pagano il suo pranzo sulle panchine in Piazza Grande probabilmente Vincenzo Italiano ne troverà a volontà, specie dopo la vittoria di ieri sera contro il Como, che permette al Bologna di agganciare, con una partita in meno, la Juve dell’ex Thiago Motta al quinto posto. un gol per tempo e due legni per confermare il momento ottimo dei rossoblù, in cui la squadra ha sposato in toto l’identità che il tecnico vuole. Di seguito le sue pagelle

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Studiare è un conto, mettere in pratica un altro: non sbaglia nulla. Cori per lui».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Nonostante il pochissimo tempo a disposizione, ha saputo trasmettere le giuste indicazioni ai suoi giocatori, capaci di imbrigliare il Como, che non è mai sembrato il Como. Si merita i cori della Curva».

TUTTOSPORT 7 – «L’identità del Bologna adesso si vede, siamo quasi sui livelli della Fiorentina degli anni scorsi. E il “Dallara” gli regala anche un coro».

LA REPUBBLICA – «Ci sta facendo divertire, inorgoglire, godere e supporre che a Firenze di pallone forse capiscono meno di quel che pensano. Si prende infatti il primo coro da una curva che per statuto ne concede personalizzati solo in via del tutto eccezionale».