Italiano: «Partite come queste le temo sempre, oggi non siamo stati noi stessi» - Calcio News 24

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in trasferta contro il Lecce

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 0-0 in Lecce Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Questi sono numeri belli e importanti, ci teniamo ad alimentarli. All’inizio ci abbiamo provato a fare qualche regalo al Lecce, è stato bravissimo il nostro portiere. nel secondo abbiamo fatto molto meglio e creato situazioni, ma se c’è qualcosa che non mi è piaciuto è il primo tempo. venivamo dalla fatica di Bergamo, ci può stare un calo ma l’importante è continuare la striscia positiva».

GOL ANNULLATO A DALLINGA – «Poteva essere il gol della vittoria, ma lui ha fatto qualche gol importante ultimamente. Andiamo avanti».

ASSENZA ODGAARD – «Che sia un’assenza importante sicuramente, per come è cresciuto ultimamente e per come interpreta il ruolo dietro all’attaccante. Abbiamo creato poco, ma quando in mezzo al campo si creano tanti uno contro uno, c’è bisogno dei difensori che inizino da dietro per lanciare sugli esterni e quello l’abbiamo fatto poco. Dobbiamo farlo meglio, abbiamo creato meno rispetto al solito».

LA LOTTA EUROPEA PASSA DAGLI SCONTRI DIRETTI O DALLE GARE CON LE PICCOLE – «Io temo tantissimo queste partite qui, se non le prepari con la giusta attenzione ti possono far perdere punti. Nel girone di ritorno devi provare a vincerle tutte, contro quelle che ti stanno davanti l’importanza ti fa andare più forte. Oggi e contro l’Empoli non siamo stati noi stessi, dobbiamo fare meglio».