Spezia, Italiano: «Spirito giusto ma Vignali non può fare così»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, parla dopo il pareggio contro il Torino ottenuto in inferiorità numerica. Le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino.

LA GARA – «Sono convinto che rimanere in inferiorità in Serie A è difficile, se otteniamo un pareggio senza subire, avendo più palle gol dell’avversario vuol dire che ormai lo spirito è quello giusto. Abbiamo trovato compattezza, portare a casa un punto non era facile. Abbiamo avuto la doppia conclusione nel primo tempo ma nel secondo tempo se fossimo stati più convinti potevamo fare gol. Va bene così, terzo risultato utile e non abbiamo subito gol».

VIGNALI – «Se perdiamo 5-0 gli dico qualcosa che non fa piacere. Non puoi fare un’entrata del genere e mettere in difficoltà la squadra. Queste cose capitano ma non devono più succedere».