Italiano: «Affrontate tre squadre fortissime, i nuovi devono inserirsi. C’è tempo e un percorso»

Italiano: «Affrontate tre squadre fortissime, i nuovi devono inserirsi. C’è tempo». Le dichiarazioni del tecnico del Bologna

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna persa per 1-0 sul campo del Milan.

CIRCOLAZIONE LENTA – «C’è tempo per il percorso, l’ho detto anche ai ragazzi. Il primo tempo non mi è dispiaciuto, siamo riusciti ad entrare 3/4 volte. Nel secondo mi aspettavo ancora quel cambio di passo, dobbiamo lavorare sull’inserimento dei nuovi, sul ritmo e sulla velocità della palla. Abbiamo creato, ma siamo all’inizio e vedo margini. Quello che conta di più è inserire i nuovi».

POCHE CONCLUSIONI – «Sapevamo del blocco basso del Milan e che avremo avuto tanto la palla, ma non siamo stati veloci a cambiare fronte come siamo abituati. Non abbiamo quasi mai isolato Orso e Cambiaghi nell’uno contro uno. Ci manca brillantezza e ritmo, dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista e rimango fiducioso. Lavoreremo e questo lo sappiamo».

ASSENZA ODGAARD – «Nel momento in cui andavamo a riempire l’area, ha fatto tanti gol. Siamo capaci di essere più arrembanti e lui ha portato tante soluzioni quando si è sbloccato. Crescerà anche lui, è reduce da un intervento e quando rientrerà in condizione ritroveremo il vero Jens».

1 GOL IN 3 PARTITE – «E’ un fatto dato dall’aver incontrato tre squadre fortissime e dal fatto che possiamo fare meglio in avanti. Che sia da spunto per tornare ad essere quelli che riusciamo ad essere quando lavoriamo in un certo modo. Cercheremo di ripartire più forti di quello che abbiamo fatto vedere stasera».