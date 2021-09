Italiano: «Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma chi è che non soffre in Serie A?»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese. Le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese. Le sue parole.

RISULTATO – «Per i 3 punti sono soddisfattissimo, per il primo tempo anche. Nel secondo tempo abbiamo sofferto ma in Serie A dov’è che non si soffre e non si concede? La partita ci lascia soddisfatti per il risultato, siamo alla sesta giornata e se abbiamo dei difetti li andremo a correggere. Abbiamo iniziato bene anche oggi e l’approccio non lo sbagliamo quasi mai. Andiamo in difficoltà quando l’avversario alza la pressione. Perfetti non si può essere ma miglioreremo. Nel finale abbiamo aggiunto un difensore per portare a casa il risultato e ce l’abbiamo fatta».

GOTTI – «Nel momento in cui Gotti ha cambiato sistema ci hanno chiuso gli sfoghi sull’esterno e ci siamo abbassati. In quei casi se riesci ad essere più lucido puoi anche andare a far male, abbiamo avuto le occasioni e le potevamo sfruttare. Per le prossime gare dobbiamo adattarci meglio a ciò che succede durante la partita».