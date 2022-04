Italiano: la clausola una garanzia voluta dalla Fiorentina

La decisione di inserire una clausola rescissoria nel contratto di Italiano sarebbe una scelta della fiorentina per tutelarsi

La scelta di inserire una clausola rescissoria nel contratto di Italiano sarebbe una mossa della Fiorentina per tutelarsi. Come spiegato da Radio Bruno Toscana, è stata la dirigenza della Viola a scegliere per questa soluzione, valutando i 10 milioni una cifra proibitiva per la maggior parte dei club italiani.

Non quindi una via di fuga facile, ma uno spauracchio per i club che hanno messo gli occhi sull’allenatore dei toscani.