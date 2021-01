Italiano: «Salvezza? Ci sarà un’accelerata da parte di tutti. Bisogna fare punti»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Le sue parole

SALVEZZA – «L’idea che mi sono fatto è che ad oggi si sta andando piano per quanto riguarda la medio-bassa classifica. Sono convinto che non sarà così sennò la quota salvezza sarà molto bassa. Ci sarà un’accelerata da parte di tutti, bisognerà iniziare a fare punti importanti perchè ci sono squadre che sono allestite per non stare nei bassifondi della classifica, sono convinto che si riprenderanno e noi dobbiamo tenere il passo delle altre. Bisogna andare in campo per ottenere il risultato attraverso le prestazioni singole e collettive. Non sono capace a fare tabelle, quello che posso dire è che sarà sicuramente una ripresa dove tante squadre inizieranno a fare punti, ci sarà un’accelerata da parte di tutti e lì ci dobbiamo essere anche noi. Questo è poco ma sicuro perchè ci teniamo a ben figurare e a lottare con le altre per quello che per noi è un obiettivo non importante ma di più».

VERONA – «L’Hellas è il secondo anno che sotto questa guida tecnica sta facendo grandissime cose. Gioca un calcio aggressivo, fatto di grande furore e grande organizzazione. E’ una squadra che in questi ultimi due anni continua a dimostrare il proprio valore. Ha giocatori di grandissimo livello, ha giovani di prospettiva e talento, ha un allenatore molto bravo. Sta confermando tutto quello che di buono aveva fatto lo scorso anno. Per noi è una partita difficile come tutte. Ogni gara ha le proprie difficoltà, le proprie strategie da preparare e dobbiamo metterci dentro tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima. Per me, non lo nego, da allenatore è la prima volta che affronto l’Hellas. Il Verona per me è stata la mia vita calcistica, undici stagioni, 260 partite, tanti amici, amo Verona, l’Hellas lo porto nel cuore e non può non essere così. Domani saremo avversari ma il legame che c’è fra me, questa maglia e questi colori resterà indelebile»