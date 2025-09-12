Joao Mário, dall’Istanbul all’Atene: l’ex Inter approda all’AEK in prestito. La nota del club

Joao Mário, dall’Istanbul all’Atene: l’ex giocatore dell’Inter approda all’AEK in prestito. La nota ufficiale del club

Dalla Turchia alla Grecia, nuova avventura per João Mário Naval da Costa Eduardo, centrocampista portoghese classe 1993 ed ex Inter. Dopo una stagione al Besiktas, il giocatore lascia Istanbul per vestire la maglia dell’AEK Atene nella stagione 2025/26. L’operazione tra i due club si è conclusa con la formula del prestito fino a giugno 2026, come confermato dal comunicato ufficiale della società greca.

Il comunicato dell’AEK “L’AEK FC annuncia il trasferimento dell’esterno della nazionale portoghese João Mário Naval da Costa Eduardo in prestito dal Besiktas” – si legge nella nota diffusa dal club ateniese.

Una carriera tra top club europei Cresciuto nel vivaio dello Sporting CP, João Mário ha esordito in prima squadra accumulando 127 presenze e 16 gol, intervallate da un prestito al Vitória Setúbal (16 presenze). Nel 2016 il passaggio all’Inter, dove ha vissuto un’esperienza altalenante: 69 partite e 4 reti in tre stagioni. Seguono i prestiti al West Ham United (14 presenze, 2 gol) e alla Lokomotiv Mosca (22 presenze, 1 gol).

Nel 2021 il trasferimento a titolo definitivo al Benfica, con cui ha disputato 149 gare e segnato 36 gol, diventando uno dei leader tecnici della squadra. L’ultima tappa, prima dell’approdo in Grecia, è stata al Besiktas, dove ha collezionato 45 presenze e 10 reti, confermandosi centrocampista offensivo di qualità e visione di gioco.

Un colpo di mercato last minute Il trasferimento di João Mário all’AEK arriva nelle ultime ore utili di calciomercato in Grecia, che chiude ufficialmente oggi, 12 settembre. L’innesto del portoghese rappresenta un rinforzo di spessore per la squadra ateniese, impegnata sia in campionato che nelle competizioni europee.

Obiettivi e prospettive Con la sua esperienza internazionale e la capacità di agire sia da mezzala che da esterno offensivo, João Mário potrà dare un contributo immediato alla formazione allenata da Matías Almeyda, tecnico argentino noto per il suo calcio aggressivo e dinamico. L’AEK punta a confermarsi ai vertici della Super League greca e a ben figurare in Europa, contando sull’impatto di un giocatore abituato a palcoscenici di alto livello.

Il sipario sul calciomercato ellenico sta per calare, ma ad Atene la stagione si apre con un colpo che promette di accendere l’entusiasmo dei tifosi gialloneri.