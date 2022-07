Joao Pedro, i dirigenti del Galatasary in Italia per lo sprint decisivo

Il Galatasaray prova lo sprint decisivo per l’acquisto di Joao Pedro: 10 milioni al Cagliari per il cartellino e due di contratto

Il Galatasaray rimane forte sull’attaccante del Cagliari Joao Pedro nonostante nelle scorse ore il Presidente Giulini abbia confermato come l’offerta fosse molto inferiore alla richiesta.

Come rivela il Corriere dello Sport in settimana una delegazione del Galatasaray sarà in Italia per trattare con il Cagliari il cartellino di Joao Pedro per cui i rossoblù chiedono una cifra intorno ai 10 milioni di euro e il giocatore 2 milioni di ingaggio. Il Valencia di Gattuso e il Torino osservano e aspettano le mosse.