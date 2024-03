Juan Jesus in gol? C’era chi lo aveva previsto…

Juan Jesus in gol: avete seguito i nostri consigli per il Fantacalcio? Perchè il nostro fantamister lo aveva detto!

Come ogni sito che si rispetti, e a maggior ragione quando ci si occupa di Fantacalcio, anche a noi piace celebrarci. E vogliamo sottolineare, pertanto, come il nostro mister che ci inonda di consigli, abbia azzeccato – tra le altre cose – due gol difficilmente pronosticabili. Sotto la voce «Il Fantacalcista eccessivo» venerdì aveva ipotizzato due scenari.

1) «Noslin potrebbe trovare il guizzo giusto contro un avversario affaticato dall’impegno infrasettimanale»

2) «Jesus sarà un ex avvelenato? Scopriamolo!»

Il nostro mister si chiama Stefano Barbero. Questo encomio glielo abbiamo fatto a sua insaputa (espressione di moda in Italia, a nostra insaputa). E non lo faremo mai intervistare da Gianfranco Teotino perché nel mondo “fantacalcistico” al quale apparteniamo si litiga tantissimo, ma le domande sono sempre intelligenti e gli allenatori totalmente disponibili. Fantacalcio, appunto.