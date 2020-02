Juan Jesus: «Le persone sono diffidenti per il colore della mia pelle» – VIDEO

Juan Jesus racconta alcuni episodi di razzismo vissuti in Italia: ecco le parole del difensore in forza alla Roma – VIDEO

Intervistato da Dazn Brasile, Juan Jesus ha affrontato il tema del razzismo, offrendo anche alcuni esempi di esperienze vissute a Roma e in generale in Italia.

«Sono sempre stato sereno da questo punto di vista, non succede spesso ma è capitato che qualcuno mi scrivesse commenti offensivi online, o che mi dicesse qualcosa. Ad esempio, quando vado a fare la spesa devo essere ben vestito, altrimenti le persone possono essere diffidenti nei miei confronti solo per il colore della mia pelle. Un esempio che ricordo è capitato una volta che ho portato mio figlio a nuoto. Mia moglie lo ha accompagnato in bagno a cambiarsi e io li ho aspettati fuori. È uscita una bambina piccola, ha iniziato a fissarmi e poi è scappata via molto spaventata da me. Ma non avevo fatto niente. Ero lì, fermo».