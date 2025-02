Manchester City, Guardiola sulla cessione di Alvarez in estate: «Sono felice per lui, voleva essere protagonista. Sugli arbitri penso questo...»

L’allenatore spagnolo ha parlato della scelta di Alvarez di lasciare l’Inghilterra per approdare all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Le parole.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Champions contro il Real Madrid di Ancelotti, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato tra le tante cose della scelta di Julian Alvarez di approdare all’Atletico Madrid in estate. Inoltre, lo spagnolo ha parlato dell’espulsione di Bellingham nell’ultima partita del Real in campionato e degli insulti rivolti agli arbitri. A seguire le parole del tecnico.

CESSIONE ALVAREZ – «Non aver trattenuto Julian? Non mi sento responsabile per questo. Il club mi ha portato un giocatore straordinario, ma che voleva giocare di più… e ha deciso di andare all’Atletico Madrid. Siamo felicissimi per quello che sta facendo, questo sia chiaro. Ci ha aiutato molto a ottenere qualcosa di unico e vederlo così ci rende molto felici. Semplicemente voleva essere più protagonista ed era difficile (al City, ndr). Tutto è bene quel che finisce bene, e so che è molto felice».

ESPULSIONE BELLINGHAM – «Se si dice molto in Premier? Sono arrivato da poco in Inghilterra e non lo capisco ancora bene, ma ci sono sempre stati insulti nel calcio. Il problema non è l’insulto, ma l’intenzione. Questo è quello che conta, perché puoi fare un insulto con un grande sorriso… ma solo lui e l’arbitro possono saperlo. Munuera, no? Lo so perché ho letto che lo stanno investigando ora. Wow. Lasciateli in pace….».