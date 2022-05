Juric: «Vittoria meritata, emozionante tornare a Verona». Le parole del tecnico granata

Ivan Juric ha parlato a DAZN dopo Verona-Torino.

Le sue parole: «Una vittoria meritata. Nel secondo tempo potevamo anche chiuderla. Sull’1-0 abbiamo avuto tre-quattro palle gol. Fatta partita seria contro una squadra dinamica e bella da vedere. Grandissimi complimenti ai miei ragazzi, mi hanno dato una grandissima risposta. Sono contento soprattutto per i ragazzi. Abbiamo lavorato tantissimo fin dal ritiro e non è stato facile. Se rimanessimo nella parte sinistra sarebbe un ottimo risultato. Qui ho lasciato un pezzo di cuore. Qui è il posto dove sono stato meglio in tutta la mia vita. Mi sono trovato bene, anche la mia famiglia. Per me è stato molto emozionante».