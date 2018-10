Le parole in conferenza di Ivan Juric: l’allenatore genoano introduce Milan-Genoa, recuper della prima giornata della Serie A 2018/2019 in programma domani sera

Domani sera si gioca Milan-Genoa, recupero della prima giornata di campionato rinviata ad agosto per la tragedia di Ponte Morandi. L’allenatore genoano Ivan Juric, subentrato da due gare a Davide Ballardini, ha preso parola così in conferenza stampa: «In questo momento non dobbiamo guardare molto la classifica, ma solo cercare di fare bene in ogni partita. Oggi proveremo alcune soluzioni per la partita di Milano. Il Milan è sempre una grande squadra cui è difficile fare male specie a San Siro. Contro l’Udinese abbiano avuto solo 10 minuti di calo fisico. Ci può stare. Abbiamo tenuto bene il campo anche in 10 uomini. Stiamo facendo passi avanti. Penserò a uno tra Gunter e Lisandro. Devo tenere conto delle partite ravvicinate anche se la squadra mi ha dato molte risposte positive. Higuain e Cutrone sono una coppia super. Cutrone ha una furbizia speciale in area di rigore. Il Milan contro la Samp ha fatto una grande partita».

Juric ha poi continuato: «Conosco e stimo Gattuso, ho una bella opinione su di lui. Ci ha sorpreso per come fa giocare bene il Milan. Costruisce il gioco e non fa solo dell’aggressività la sua arma migliore. Mazzitelli e Veloso hanno caratteristiche diverse. La base di lavoro di questo Genoa è molto importante. Ci sono ampi margini di miglioramento. Questo Genoa è stimolante. Piatek non può segnare in tutte le partite, ma fa sempre grandi prestazioni. Mi piace tanto come gioca. Continuerà a segnare. due esterni mi sono piaciuti molto sia in fase offensiva sia in quella difensiva consentendo a Criscito e a Biraschi di giocare molto bene. Il Genoa può fare male alle grandi squadre. Abbiamo un calendario difficile, ma abbiamo qualità importanti».