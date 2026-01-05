Juve, futuro incerto per David: possibile scambio di prestiti con l’Atletico. Chi può arrivare a Torino

Juve, storia già finita con Jonathan David? L’Atletico Madrid ora entra in scena e Torino aspetta il nuovo attaccante

Il pareggio casalingo contro il Lecce ha messo in evidenza tutte le difficoltà dell’attacco della Juventus, accentuando il momento complicato vissuto dai due acquisti estivi. La giornata del “nulla di fatto” restituisce l’immagine di un reparto offensivo capovolto, in cui spiccano in negativo Jonathan David — autore dell’errore dal dischetto — e Loïs Openda, protagonista di una clamorosa occasione fallita nel finale.

Un reparto in affanno e le contromosse di Spalletti

I numeri dei nuovi arrivati alla Continassa parlano da soli: appena cinque gol complessivi in campionato, tre firmati da David e due da Openda. Con Dusan Vlahovic ancora ai box, Luciano Spalletti sta provando a ridare identità alla squadra affidandosi alle proprie intuizioni tattiche. Nel recente 4-2-3-1, il tecnico sta sperimentando Kenan Yildiz come falso nove, sostenuto da un Weston McKennie avanzato in una posizione che richiama quella di Perrotta nella sua Roma.

Mercato: Sorloth e le altre idee

Nonostante i tentativi di aggiustamento, la sensazione è che alla Juventus manchi un attaccante capace di unire qualità tecnica e presenza fisica. David, pur dotato atleticamente, fatica a imporsi in un contesto di altissimo livello. Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, tornano a circolare diversi nomi in vista di gennaio:

Alexander Sorloth : il norvegese dell’Atletico Madrid è seguito con attenzione. Si valuta uno scambio di prestiti con David, che vedrebbe di buon occhio la Liga.

: il norvegese dell’Atletico Madrid è seguito con attenzione. Si valuta uno scambio di prestiti con David, che vedrebbe di buon occhio la Liga. Federico Chiesa : il Liverpool potrebbe aprire alla cessione, soprattutto se Salah dovesse restare dopo la Coppa d’Africa.

: il Liverpool potrebbe aprire alla cessione, soprattutto se Salah dovesse restare dopo la Coppa d’Africa. Darwin Núñez : dall’Al-Hilal, un’opzione per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Vlahovic.

: dall’Al-Hilal, un’opzione per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Vlahovic. Piste italiane: tornano i nomi di Lorenzo Lucca (Napoli) e della suggestione Daniel Maldini (Atalanta).

Le possibili evoluzioni

David rischia di perdere centralità se non impara a occupare meglio l’area, mentre Openda potrebbe rendere di più partendo da sinistra nella trequarti, sfruttando la sua velocità in campo aperto. Spalletti proverà a gestire la situazione con le risorse attuali, ma il mercato invernale potrebbe diventare un passaggio decisivo per rimettere in carreggiata l’attacco bianconero.

