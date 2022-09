Juve, Allegri: «Buona partita, lo spirito è giusto»

Le parole di Massimiliano Allegri al termine del pareggio tra Fiorentina e Juve: «La partita andava chiusa nel primo tempo»

Massimiliano Allegri a Dazn dopo Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni dopo il pareggio dei bianconeri.

ARRABBIATO ALLA FINE – «Alla fine ero un po’ arrabbiato perché volevo che finisse la partita perché loro stavano spingendo. Poteva fare meglio in qualche contropiede, però la partita andava chiusa nel primo tempo. È un cambio di mentalità, quelle sono palle pesanti. In un momento così la partita va azzannata, non siamo stati capaci. Quello è l’unico rammarico. I ragazzi hanno fatto una buona partita, c’è stato il giusto spirito. E’ il quinto risultato positivo, ora ci prepariamo per la Champions poi penseremo alla Salernitana».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM