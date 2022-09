Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Franchi, Fiorentina e Juventus si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Fiorentina Juventus 1-1 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Fiorentina Juve.

2′ Fiorentina in avanti – Viola subito in proiezione offensiva con l’avanzata a destra di Dodò. Cross troppo lungo, non ci può arrivare Jovic.

2′ Milik chiuso – Paredes serve il polacco, che cerca il dribbling al limite ma viene fermato.

5′ Colpo di testa Milenkovic – Punizione di Biraghi dalla sinistra allontanata dalla difesa. Kouame la scodella di nuovo al centro, Milenkovic di testa non trova la porta.

8′ Tiro Locatelli – Respinto il tentativo dal limite del centrocampista.

9′ Gol Milik – Locatelli allarga per Cuadrado, cross sul secondo palo per Kostic che in semi-rovesciata premia Milik. Tap-in vincente davanti a Terracciano.

14′ Occasione Maleh – Kouame scappa via a destra, cross che arriva sul secondo palo a Maleh. Sinistro secco murato in extremis da Bremer.

18′ Proteste Fiorentina – Biraghi salta Di Maria a sinistra e crossa basso in area. Allontana Paredes, con Barak che ha la peggio nel contatto. Protesta la Fiorentina per un presunto rigore, ma Doveri fa proseguire.

25′ Tiro Dodò – Ci prova dalla distanza il terzino della Fiorentina, blocca sul suo palo di competenza Perin.

28′ Occasione Kostic – Pallone illuminante di Di Maria per McKennie che non calcia e cerca Locatelli in mezzo (anticipato). Arriva la sfera a Kostic, il cui sinistro è murato in angolo.

29′ Gol Kouame – Contropiede perfetto della Fiorentina. Terracciano respinge l’angolo coi pugni, Sottil orchestra la ripartenza servendo in profondità Kouame, che davanti a Perin non sbaglia.

36′ Colpo di testa Jovic – Calcio d’angolo di Biraghi, Jovic di testa impegna Perin. Ma Doveri fischia per un fallo del serbo su Milik.

42′ Calcio di rigore per la Fiorentina – Doveri viene richiamato al Var per un tocco di mano in precedenza di Paredes. È rigore.

45′ Rigore parato Perin – Il portiere intuisce il rigore di Jovic e lo spinge sul palo. Si resta 1-1.

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo: Kouame PAGELLE

Fiorentina Juventus 1-1: risultato e tabellino

Reti: 9′ Milik, 32′ Kouame

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano. A disp. Bianco, Cabral, Cerofolini, Gollini, Nico Gonzalez, Ikonè, Mandragora, Martinez Quarta, Ranieri, Saponara, Terzic, Venuti, Zurkowski

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Miretti, Fagioli, Vlahović, Kean, Soulé

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 15′ Amrabat, 32′ Alex Sandro

