Juve, Allegri: «Era importante vincere dopo Lisbona»

Le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita con il Lecce: «A livello tecnico abbiamo fatto bene»

Massimiliano Allegri a DAZN dopo Lecce-Juve.

PARTITA – «I ragazzi si sono ben comportati, buona partita a parte l’ultimo tiro che abbiamo concesso e dove siamo stati fortunati. Potevamo far gol prima, a livello tecnico abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni importanti. Era importante vincere dopo la brutta batosta di Lisbona».

FAGIOLI – «É un ragazzo di grande qualità. Ha fatto un percorso dove è stato “imbastardito nel ruolo”. Io credo debba giocare davanti alla difesa, ma deve imparare questo ruolo perchè non l’ha mai fatto e ogni tanto va in giro. Ha avuto questo colpo, bravo Iling a dargliela lì. Ma tutti i ragazzi hanno fatto bene, supportati anche dagli esperti. Bella vittoria in un momento non semplice, i ragazzi hanno ampiamente meritato di vincere».

