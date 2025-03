Juve, Andrea Agnelli pronto a tornare al comando della squadra: l’indiscrezione e i possibili scenari

Andrea Agnelli è pronto a tornare al comando della Juve? L’ex presidente potrebbe subentrare al cugino: gli ostacoli e gli scenari

Andrea Agnelli potrebbe tornare al comando della Juve. Dopo la squalifica e l’allontanamento per la vicenda plusvalenze, come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex presidente sarebbe pronto a tornare al vertice del mondo bianconero. Exor, Holding della famiglia Agnell, è l’attuale azionista di maggioranza con il 65,4% delle quote e il 78,9% dei diritti di voto e da tempo ormai non considera più la squadra una partecipazione strategica e il club rappresenta un onere economico.

Cedere la squadra, da sempre legata alla famiglia Agnelli, a terzi non è un opzione che piace a John Elkann e per questo motivo il ritorno del cugino permetterebbe a Exor di sganciarsi in parte dalla squadra, ma mantenendo la proprietà in famiglia. Si tratta di una trattativa – al momento ne smentita ne confermata – che presenta ostacoli e possibili scenari differenti. La Juve è quotata in Borsa, quindi qualsiasi operazione deve rispettare i diritti degli azionisti di minoranza. Il valore attuale del club è di circa 1,15 miliardi di euro, con la quota di Exor che vale circa 752 milioni, senza contare un eventuale premio di controllo. Andrea Agnelli difficilmente potrebbe affrontare l’acquisto da solo, quindi potrebbe contare su un gruppo di investitori, possibilmente con il supporto di fondi americani, già molto attivi nel calcio europeo e italiano. Se Agnelli o un gruppo di investitori dovessero acquistare almeno il 30% delle azioni, sarebbero obbligati per legge a lanciare un’OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) totalitaria, che potrebbe rendere l’operazione molto più costosa. Un’alternativa potrebbe essere mantenere Exor come azionista di minoranza, evitando il superamento del 30%, ma la Consob potrebbe comunque imporre l’OPA se rilevasse un coordinamento tra i principali soci.