Juve Arthur allo sprint finale: ecco cosa manca per chiudere l’affare

Juve e Barcellona vogliono chiudere lo scambio tra Arthur e Pjanic entro martedì 30 giugno: ecco cosa manca alla fumata bianca

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato il sì definitivo di Arthur alla Juve ma l’affare va chiuso, per ragioni economiche, entro 5 giorni. Entro il 30 giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport in serata c’è stata una piccola frenata legata a questioni burocratiche tra il brasiliano e il Barcellona. L’intenzione dei due club è di depositare i contratti preliminari entro fine mese in modo tale che le due plusvalenze abbiano valore per l’esercizio 2019-2020.

Lo scheletro dell’affare però è chiaro: Arthur è stato valutato 70 milioni mentre Pjanic 60 più bonus. Il club bianconero dovrà pagare 10 milioni di conguaglio e il brasiliano riceverà 5.5 milioni di ingaggio a salire. L’affare non è ancora chiuso, devono essere sistemate dei dettagli burocratici e assicurativi per i due giocatori ma ormai la fumata bianca è imminente.