Arthur Juve: trovato l’accordo. Ecco i dettagli dello scambio con Pjanic

Trovato l’accordo tra Juve e Barcellona per lo scambio fra Arthur e Miralem Pjanic: ecco cifre e dettagli

Arthur si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juve. Come riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista brasiliano ha dato il suo sì definitivo al club bianconero. Adesso si dovranno risolvere gli ultimi dettagli fiscali, assicurativi e legali con tutti i professionisti impegnati nella trattativa

Arthur si trasferirà in bianconero per 70 milioni più 5 di bonus mentre il centrocampista bosniaco andrà in Spagna per 60 milioni più bonus. La differenza è di circa 10 milioni più 5 di bonus che i bianconeri dovranno versare ai blaugrana. Ad Arthur andranno 5 milioni a stagione più bonus. I due giocatori approderanno nelle nuove squadre a partire da settembre.