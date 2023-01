Juve, Birindelli: «Sentenza ridicola, c’è accanimento»

Le parole in esclusiva di Alessandro Birindelli, ex difensore della Juve, sul caso plusvalenze: «Sentenza ridicola»

Alessandro Birindelli è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com per commentare il momento in casa bianconera dopo la sentenza sul caso plusvalenze. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve.

Che idea si è fatto sul caso plusvalenze? Si aspettava una penalizzazione così pesante nei confronti della Juve?

«L’idea che mi sono fatto in questi giorni sicuramente è quella di tanti miei colleghi e di tanti addetti ai lavori. Mi sembra che questa sentenza sia ridicola, perché per quanto riguarda le plusvalenze non ho mai visto una società che fa plusvalenze da sola. Già qui c’è una contraddizione importante».

A pagare è solo il club bianconero. Anche lei ritiene che ci sia un “accanimento” contro la Juve?

«Un po’ di accanimento contro la Juventus mi sembra il minimo. Non capisco le motivazioni e quindi credo che sia importante per la società lottare in tutte le sedi possibile per riportare una credibilità a tutto il mondo del calcio italiano. Altrimenti faccio fatica a pensare che questo mondo sia onesto e ci siano ancora dei valori che vengono rispettati. Mi sembra tutto un po’ assurdo».

