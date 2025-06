Juve, pronti 150 milioni per il mercato? Tutto dipende dalle cessioni

Juve, pronta un’estate importante sul mercato: con le cessioni il budget può arrivare a milioni: ecco chi può partire

La Juve si prepara a un’estate caldissima con l’obiettivo dichiarato di tornare a competere per i trofei. La dirigenza guidata da Damien Comolli, come riportato dal Corriere dello Sport, punta a costruire una rosa ambiziosa per Igor Tudor, partendo da un budget iniziale di 50-60 milioni, che potrebbe salire fino a 150 grazie alle cessioni e agli eventuali introiti del Mondiale per Club. In uscita ci sono diversi nomi pesanti: Douglas Luiz e Vlahovic sono in cima alla lista, con quest’ultimo destinato alla cessione a un anno dalla scadenza del contratto. Anche Kostic, Milik, Perin e Mbangula potrebbero lasciare Torino, mentre Rugani sembra l’unico con buone possibilità di restare, data la sua esperienza e il possibile ruolo da guida per i più giovani. Attenzione anche a Kelly, per cui la Juve attende un’offerta soddisfacente.

Parallelamente, la società lavora per blindare Kenan Yildiz, considerato il volto del futuro bianconero: il giovane attaccante vuole restare e i dialoghi per il rinnovo sono in corso. Più complicate, invece, le trattative con Gatti, con cui c’è distanza economica, e McKennie, ritenuto comunque prezioso per la sua duttilità. Sul mercato in entrata, la Juventus punta con decisione su un centrocampista e un attaccante: Frattesi, Ederson e Tonali sono i profili valutati per la mediana, mentre in avanti si spera di trattenere Kolo Muani in prestito dal PSG. Se Vlahovic dovesse partire, il sogno resta Victor Osimhen, anche se la clausola rescissoria vale solo per l’estero e servirebbe trattare direttamente col Napoli. La Juventus vuole costruire un mix di giovani talenti e certezze esperte per riportarsi stabilmente ai vertici.