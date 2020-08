Juve Campione d’Italia con un record negativo: il dato

La Juve ha vinto lo Scudetto, il nono consecutivo, che ha portato anche un record negativo per la squadra bianconera

La Juve ieri sera ha certificato la vittoria dello Scudetto con la premiazione, rigorosamente senza pubblico e con le maglie che saranno utilizzate nella prossima stagione.

I bianconeri hanno perso 21 punti da situazione di vantaggio in questo campionato, uno in più della Roma nella stagione 1982/1983. Record negativo quindi per la Juventus nell’era dei tre punti ma nonostante questo lo Scudetto è rimasto ai bianconeri.