Juve, Chiesa ancora out: ecco quando potrebbe tornare

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, non è ancora stato convocato da Massimiliano Allegri nonostante sia guarito dall’infortunio

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, attende con ansia il rientro in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’azzurro sarà ancora sicuramente out nelle sfide contro il Psg in Champions e l’Inter in campionato.

Massimiliano Allegri potrebbe dunque convocarlo per la sfida di Serie A contro l’Hellas Verona nel turno infrasettimanale di campionato di giovedì 10 novembre.