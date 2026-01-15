Juve Cremonese, si nascondono allo Stadium dopo la partita: fermati per furto, la ricostruzione

Juve Cremonese, fratello e sorella sorpresi nello stadio dei bianconeri: fermati per furto dopo la partita, ecco cosa è successo

Due fratelli trentenni, arrivati da Bologna per assistere alla partita Juventus‑Cremonese, hanno deciso di non lasciare l’Allianz Stadium al termine dell’incontro. Dopo essersi nascosti all’interno dell’impianto, probabilmente nei bagni, hanno atteso che tutti i tifosi uscissero per poi spostarsi nelle aree riservate degli sky box, dove hanno mangiato e riposato sui divanetti della zona vip.

Ore dopo, durante un giro di controllo, i vigilantes li hanno sorpresi mentre si rilassavano nella sala esclusiva e hanno immediatamente allertato il 112. Alla vista delle guardie, i due hanno tentato una fuga improvvisata, ma una pattuglia dei carabinieri del nucleo Radiomobile li ha bloccati poco lontano. L’uomo, che di professione è docente, stringeva ancora tra le braccia tre bottiglie di spumante sottratte dagli spazi riservati.

Il tentativo di passare inosservati è così sfociato in un’accusa di furto in concorso. Il fratello è stato arrestato in flagranza e dovrà comparire in tribunale per il processo per direttissima, mentre la sorella è stata denunciata a piede libero. Una notte allo stadio che, per entrambi, si è conclusa decisamente peggio del previsto.

