Juve, Cuadrado: «Stiamo facendo belle partite, ma manca qualcosa»

Le parole di Juan Cuadrado in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il PSG

Juan Cuadrado ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani di Champions League della Juve contro il PSG. Di seguito le sue parole.

CHE PARTITA DEVE FARE LA JUVE – «Penso che noi come grande squadra che siamo, come la Juventus, dobbiamo scendere in campo con quella voglia, quella determinazione, quella rabbia di non aver raggiunto un obiettivo. Questa partita ci darà la voglia per trovare un posto in Europa League che è molto importante per noi».

COSA HAN PORTATO I GIOVANI – «Mister questa è per te… Normalmente i giovani aiutano. Noi in campo, anche il mister e lo staff che ci aiutano, gli trasmettono tranquillità. Nell’ultima partita è stato importante il loro rientro in campo. Ci hanno dato una grande mano e spero abbiano i piedi per terra sempre, continuare a lavorare e fare il meglio per la squadra».

COSA MANCA – «Stiamo facendo tante belle partite. In alcune ci è mancato qualcosa in più, ma sono cose che giorno dopo giorno dobbiamo migliorare in campo e vedere in cosa migliorare. Cercare di avere quella voglia, quella fame che sempre abbiamo avuto. È normale che a volte cerchi di fare il 100% ma le cose non vengono ugualmente. Cerchiamo di dare il meglio in ogni allenamento, in ogni partita e spero che trovare presto lo spirito della Juve, di lottare fino alla fine. Qualcosa di positivo nelle ultime partite di campionato abbiamo fatto, ma questo è il cammino».

