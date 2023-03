Juve-Di Maria, colloqui in corso per il rinnovo

La Juventus e Di Maria stanno trattando per il rinnovo, colloqui in corso tra le parti per capire la fattibilità

Dal suo arrivo non sembrava potesse essere una strada percorribile, ma dopo il Mondiale vinto l’idea della società è quella di volerlo tenere anche per far crescere tutto il gruppo. la finestra è aperta con vista 2024, come scrive Tuttosport.