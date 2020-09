Juve Dzeko, si riapre il discorso. Suarez in attesa del passaporto: i bianconeri sono a caccia del numero 9 del futuro

Il tutto dipenderà anche da Arek Milik e se il giocatore accetterà l’offerta della Roma, ma la Juventus ha riaperto la strada che potrebbe portare Edin Dzeko in bianconero, come raccontato da Tuttosport in edicola oggi.

CACCIA AL 9 – Spazio al mercato, con Luis Suarez che nel frattempo si prepara per sostenere l’esame di italiano: i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l’uruguagio riuscirà ad arrivare a Torino.