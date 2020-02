Juve, fronte compatto con Sarri: Agnelli e Paratici a sostegno del tecnico

Ad alcuni senatori dello spogliatoio della Juve non piace il carattere di Sarri ma Agnelli e Paratici sono pronti a sostenerlo

La sconfitta di Verona e le frasi pronunciate da Sarri nel post gara (“speriamo che qualcuno mi aiuti“) ha fatto scattare l’allarme in casa Juve. Subito i senatori dello spogliatoio bianconero, come racconta La Gazzetta dello Sport, hanno parlato tra loro e con la società, con il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e il direttore dell’area sportiva Fabio Paratici ovviamente al centro di tutto.

La Juve è davanti a due partite più importanti di quanto appaiano (Milan e Brescia) e in queste situazioni società e senatori sono fondamentali. Anche se ad alcuni giocatori chiave non piacciono gli spigoli del carattere di Sarri, il fronte è unito e compatto per ripartire. Insieme lavoreranno per tornare a dominare: un paio di cene testimoniano la nascita di una unità di crisi.