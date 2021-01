All’Allianz Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra Juve e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’ “Allianz Stadium”, Juve e Genoa si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21.

Sintesi Juve Genoa 2-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Si parte allo Stadium

2′ Gol Kulusevski – Imbucata di Chiellini per Kulusevski che controlla verso la porta e batte indisturbato Paleari. Ne ha perso la marcatura Dumbravanu

5′ Morata cade in area – Bel triangolo con Kulusevski. Dumbravanu in scivolata prende sia il pallone sia lo spagnolo. Lascia correre Chiffi

9′ Tiro Wesley – Azione manovrata della Juve. Alla fine è il brasiliano a calciare secco al limite. Blocca a terra Paleari

13′ Occasione Kulusevski – Chance clamorosa per lo svedese che scatta sul filo del fuorigioco. Davanti a Paleari prova a piazzare con il mancino ma il portiere rossoblu lo ipnotizza

17′ Bani mura Kulusevski – Altro tentativo in area dello svedese, ribattuto

23′ Gol Morata – Sponda volante di Kulusevski a liberare Morata che si invola e batte Paleari

28′ Gol Czyborra – Cross dalla sinistra di Goldaniga che trova tutto solo l’esterno del Genoa che colpisce – perso da Wesley – di testa

30′ Tiro Bernardeschi – Gran botta dalla linea di fondo, si oppone in qualche modo Paleari

33′ Gol annullato ad Arthur – Posizione irregolare di Morata che aveva calciato in porta prima del brasiliano

38′ Imbucata di Morata per Kulusevski – Lo svedese non aggancia per pochi centimetri

41′ Ammonito Ghiglione – Fallo duro su Portanova

44′ Annullato gol a Portanova – Posizione irregolare del centrocampista sulla verticalizzazione di Morata

45′ Fine primo tempo – Duplice fischo

Juve Genoa 2-1: risultato e tabellino

Reti: 2′ Kulusevski, 23′ Morata, 28′ Czyborra

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Dragusin, Chiellini, Demiral; Wesley, Arthur, Bentancur, Portanova, Bernardeschi; Morata, Kulusevski. All. Pirlo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Danilo, Bonucci, Rabiot, Frabotta, Rafia, Felix Correia, Capellini, Ranocchia

Genoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Rovella, Melegoni, Lerager, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All. Ballardini. A disp. Marchetti, Zima, Criscito, Zajc, Radovanovic, Destro, Caso, Badelj, Masiello, Shomurodov, Males, Eyango

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammonito: 41′ Ghiglione