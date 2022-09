Juve, il punto su tutti i rinnovi

Il punto sui rinnovi in casa Juve: il nodo principale è di Di Maria, che ha firmato solo per un anno e si valuta se proporre un rinnovo

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Juve in vista della prossima stagione. Il caso più spinoso è ovviamente quello di Angel Di Maria, che ha firmato un solo anno di contratto, con Paredes che sta spingendo per convincerlo a rimanere.

Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot sembrano in uscita, mentre Pinsoglio dovrebbe rimanere: è utile per spogliatoio e liste, ma non prenderà gli attuali 350mila di ingaggio

