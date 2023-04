Juve-Inter, le decisioni del Giudice Sportivo

Arrivano i provvedimenti ufficiali per quanto è accaduto nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter

Il Giudice Sportivo si è ufficialmente espresso su quanto accaduto in Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia.

Tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado, solo una per Handanovic e Lukaku. Inoltre, la curva sud della Juventus rimarrà chiusa nel match contro il Napoli per gli insulti razzisti contro l’attaccante belga.