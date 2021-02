Juve Inter, Lukaku tocca a te: il bianconero da colorare e quel sorriso da ritrovare

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia Juve Inter metterà nuovamente alla prova Romelu Lukaku e le sue potenzialità da leader nerazzurro

Tre precedenti Juve Inter e uno zero spaccato da cancellare nel curriculum di Lukaku. Il totem di Antonio Conte riprende il timone dell’attacco dopo la squalifica che lo ha tenuto ai box nel match d’andata e sulle sue larghe spalle si poggiano le speranze di remuntada.

Zero gol e zero assist in 270 minuti contro i bianconeri da quando è sbarcato a Milano. Lo score di Big Rom al cospetto della difesa pluricampione d’Italia non è esattamente quanto il popolo nerazzurro si attendeva. Il giocatore più amato (o giù di lì) mai decisivo al cospetto della rivale più odiata.

L’occasione del riscatto in una fredda serata invernale che spiegherà se l’Inter riuscirà a infrangere a sua volta un altro tabù. Quello che l’ha vista battuta in semifinale contro la Juventus in tutti i quattro precedenti della storia.

insomma, ragionando solo sulla cabala, la speranza sarebbe prossima all’inesistente. Eppure, in qualche modo anche la sconfitta maturata in gara-1 ha fortificato le certezze di Skriniar e compagni. Mai la squadra di Pirlo ha infatti dimostrato di essere realmente superiore, men che meno ripensando all’incrocio di campionato.

Ecco perché ambizione e fiducia non mancano affatto, così come la consapevolezza che vada ritrovata la migliore versione di Lukaku. Se l’astinenza da gol si è interrotta nella passeggiata di salute contro il Benevento, quel contagioso sorriso che lo ha sempre accompagnato ancora stenta a rivedersi dopo la notte del derby.

Il duello rusticano (vinto sul campo con calma e sangue freddo) contro Zlatan Ibrahimovic è come se avesse tolto un pizzico di allegria dalla vita del centravanti belga. Il vinto cade al tappeto, ma anche il vincitore è costretto a leccarsi le ferite. Mai come stasera, una pennellata di Romelu darebbe nuovo colore a un’immagine in bianco e nero.