Juve Inter, è record d’incassi per la Coppa Italia: il dato

Juve Inter, finale di domani sera di Coppa Italia farà il suo record d’incassi: superata quota 5 milioni di euro

Domani sarà derby d’Italia tra Juve Inter per aggiudicarsi la finale di Coppa Italia. Una partita storica e che è stata presentata dai protagonisti in conferenza stampa.

La partita è stata già accesa a parole, ma sul campo si dovrà attendere domani per capire chi porterà a casa il trofeo. Sarà record d’incassi per la Coppa Italia, visto che si è già superata quota 5 milioni con il sold out dell’Olimpico. Lo riporta Gazzetta.it.