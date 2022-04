Juve Molina, l’esterno piace anche all’Atletico Madrid

La Juventus ha messo gli occhi su Molina dell’Udinese, ma deve fare attenzione alla concorrenza dell’Atletico Madrid

La Juventus da qualche settimana ha iniziato a seguire con grande interesse l’esterno dell’Udinese Molina.

Attenzione, però, anche alla concorrenza per l’argentino. L’Atletico Madrid, infatti, potrebbe essere una spina nel fianco per la Juve nella corsa a Molina. La valutazione è di 25-30 milioni e avendo il contratto in scadenza nel 2026 difficile che la dirigenza friulana faccia sconti. Lo scrive Tuttosport.