Juve Jorginho, si va avanti: Locatelli è il piano B, Paratici non vuole fermarsi ad Arthur, i bianconeri vogliono un altro centrocampista

La Juventus non si ferma ad Arthur. I bianconeri – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – vogliono assolutamente un giocatore in grado di palleggiare in mezzo al campo.

Paratici non si ferma e punta Jorginho, il piano B si chiama Locatelli. Serve un giocatore di qualità in mezzo al campo, la dirigenza non scarta nemmeno l’ipotesi Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain.