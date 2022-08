Juve, la mancata cessione di Rabiot rallenta la trattativa Depay

Juve, senza la cessione di Adrien Rabiot alla Juve viene a mancare una liquidità che avrebbe potuto accelerare l’arrivo di Depay

Rischia di diventare un caso per la Juve la mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United.

Come riportato da Tuttosport, la cessione avrebbe potuto portare la liquidità in cassa necessaria per accelerare sul fronte di Depay dal Barcellona, che ora rischia di rallentare, anche se i dirigenti bianconeri, almeno su quel fronte, sono ottimisti.