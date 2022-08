Juve, saltato il trasferimento di Rabiot al Manchester United?

Potrebbe finire con un nulla di fatto il passaggio di Rabiot dai bianconeri al Manchester United: troppo alte le richieste del calciatore

Adrien Rabiot potrebbe comunque lasciare la Juve, ma la destinazione a questo punto non dovrebbe essere più il Manchester United.

Come riportato da Fabrizio Romano, le richieste della madre/procuratrice Veronique sono sembrate troppo alte per i Red Devils. Se il calciatore non abbasserà le sue pretese, gli inglesi vireranno su altri obiettivi.