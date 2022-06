Juve, la Roma apre per Zaniolo: proposto prestito con obbligo di riscatto

La Roma apre alla Juve per Zaniolo: prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni. La Juve ci pensa e intanto pensa a delle contropartite

Juve e Roma avranno un contatto domani o, al più, lunedì prossimo per parlare di Zaniolo. A rivelarlo è Alfredo Pedullà.

Per il giornalista la Roma sarebbe disposta ad abbassare le sue richieste a 40 milioni impostando l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato. Non è escluso che la Juve essere inserita una contropartita: Arthur ha un ingaggio troppo alto per i giallorossi, il nome nuovo è Ranocchia.