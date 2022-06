Juventus, non si molla Zaniolo: la Roma stuzzicata da una contropartita. Le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la pista Zaniolo, con la Roma che sarebbe stuzzicata da una contropartita proposta

La Juventus non molla Nicolò Zaniolo e continua a trattare con la Roma per trovare la quadra giusta per mettere a segno il colpo. Al vertice milanese di una settimana fa sono seguiti ragionamenti e contatti. Bianconeri e giallorossi stanno cercando l’incastro giusto.

Secondo Tuttosport, dopo aver ragionato a un prestito oneroso (10-15 milioni) con obbligo di riscatto nel 2023 (30 milioni più bonus) e sull’inserimento di qualche giovane, nelle ultime ore è tornata di moda l’ipotesi di scambio con Arthur con conguaglio a favore della Roma.

